Pass sanitaire : une mesure "contraignante" et "contre-productive", estime le Dr Christian Prudhomme

Le pass sanitaire a été imposé "de façon assez autoritaire", a ainsi lancé le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes (Amuf) et délégué CGT, en guise d'introduction. Relevant que désormais, certains Français devaient en passer par l'achat de "faux pass", il craint en plus que cet outil ne soit pas particulièrement efficace. Car pour lui, elle provoque des réactions "contre-productives", en attestent les manifestations qui ont lieu chaque samedi. Lui appelle au contraire à faire preuve de "plus de bienveillance" et de "plus d'explications", pour convaincre les derniers réticents. Pour l'ancien candidat LFI en Seine-Saint-Denis aux élections régionales, il faut préférer le "contact" avec les patients "pour qu'on puisse gagner la vaccination", plutôt que "des mesures contraignantes". "En santé publique, le bâton ça n'existe pas !"