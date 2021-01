Covid-19 : "Plus on confine tôt, plus ce sera court", affirme Philippe Juvin

Au lendemain de la dégradation de la situation sanitaire en France, avec la barre des 3.000 personnes en réanimation franchie, et presque 27.000 hospitalisations liées au Covid-19, plusieurs voix s'élèvent pour reconfiner la population française rapidement. Alors que la circulation du variant anglais contribue à dégrader ces indicateurs sanitaires depuis plusieurs semaines, plusieurs pays européens se sont reconfinés début janvier. Bon nombre de professionnels de la santé se demandent pourquoi cette même mesure n'a pas été prise au sein de l'Hexagone. Une question que le président Emmanuel Macron ne tranchera pas avant ce samedi. Il voulait laisser une chance au couvre-feu avancé à 18h de fonctionner.

Philippe Juvin fait partie de ces spécialistes qui tirent la sonnette d'alarme. "Plus on confine tôt, plus ce sera court", affirme-t-il ce matin sur LCI. Mais le médecin et maire LR recommande de ne pas confiner de manière "aveugle". Il suggère au gouvernement de mettre en place une véritable "stratégie d'éradication de l'épidémie".

"Il faut donner de l'espoir aux gens" explique-t-il, en leur disant "c'est la der des der (dernière fois, ndlr)." Et "plus on tarde, plus ce sera long et difficile", insiste-t-il encore. Selon lui, si aucune mesure n'est prise par le gouvernement dans les jours à venir, la France sera confrontée à une situation similaire au Royaume-Uni, avec des hôpitaux saturés, d'ici "mi ou fin mars".