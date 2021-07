Covid-19 : pour Édouard Philippe, Emmanuel Macron "a pris les bonnes décisions"

Dans le cadre d'une séance de dédicaces à Chambourcy (Yvelines), le maire du Havre a assuré au micro de LCI qu'il avait trouvé Emmanuel Macron "très bon". "Il a pris les bonnes décisions", a déclaré l'ancien locataire de Matignon, qui avait été en première ligne au début de l'épidémie. "Je sais que ce sont des moments très délicats et difficiles, et il a pris les bonnes décisions."

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a également assuré qu'il "nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard". Mais pas question pour lui de revenir sur la réforme "tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée". Édouard Philippe, qui avait mené la réforme avant qu'elle ne soit stoppée par la pandémie à l'hiver 2020, estime qu'elle est "devant nous et indispensable".