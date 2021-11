Covid-19 : pourquoi le gouvernement se veut rassurant face à la 5e vague

La 5e vague de Covid-19 touche la France. Mais alors que d'autres pays européens prennent de nouvelles mesures restrictives, comme l'Autriche, qui confine de nouveau sa population, le gouvernement français se veut confiant et rassurant. Si comme à chaque fois il répète qu'il n'exclut rien et se réserve le droit de prendre des décisions pour contenir l'épidémie, à l'heure actuelle, il n'en est pas question.

L'exécutif se félicite également d'avoir mis en place le pass sanitaire l'été dernier, et estime que c'est cela qui lui permet aujourd'hui d'écarter les hypothèses d'un reconfinement ou d'un couvre-feu. "Les pays qui décident d'un confinement sont des pays qui n'ont pas adopté le pass sanitaire et qui sont moins vaccinés", a d'ailleurs déclaré Emmanuel Macron ce vendredi lors d'une visite dans les Hauts-de-France. "Pour le chancelier autrichien, l'effet attendu n'était pas une baisse des contaminations mais que les gens aillent se faire vacciner. Nous, on a déjà le pass sanitaire.... c'est le même effet recherché", a expliqué à TF1 et LCI ce conseiller gouvernemental.

"Nous avons une couverture vaccinale qui est quand même élevée. L'enjeu, c'est la dose de rappel, nous devons nous assurer que les gens doublement vaccinés ne finissent pas en réanimation. C'est ça notre levier."