Grève dans les écoles : "Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs", concède Jean-Michel Blanquer

"On est tous lassés de ce virus et il est normal qu'une lassitude s'exprime, a assuré Jean-Michel Blanquer, en poste depuis le début du quinquennat. Je fais des erreurs, et je n'ai aucun problème à dire que je suis désolé de certaines choses, mais c’est important aussi de ne pas être dans des logiques de cristallisation excessive sur une personne".

Jeudi soir, Jean-Michel Blanquer, conjointement avec le Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, a reçu les syndicats enseignants et de parents d’élèves. Au sortir de cet entretien, le ministre de l'Éducation Nationale a assuré avoir "compris les tenants et aboutissants de cette forte mobilisation".

Il a ainsi annoncé la diffusion de cinq millions de masques FFP2 dès la semaine prochaine, notamment pour ceux qui travaillent avec les enfants sans masque en maternelle. Dans le même temps, il a déclaré la mobilisation de 8000 renforts, dont 3300 contractuels pour gérer la crise sanitaire, et a rappelé que les collectivités territoriales, compétentes en la matière, peuvent solliciter le fond mis en place par l’État pour se procurer des "capteurs de CO2".