Covid-19 : quarantaine imposée pour les voyageurs du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud

La France veut se protéger de la menace des variants. Après avoir annoncé, dès mardi, la suspension des liaisons aériennes avec le Brésil, jusqu'au 23 avril inclus, pour limiter la propagation d'une mutation baptisée P1, réputée plus contagieuse et dangereuse, l'exécutif va un peu plus loin dans les actes. Il va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, a annoncé Matignon samedi 17 avril.

Toutefois, à l'inverse de ce qui a été fait avec le Brésil, les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus. Pour justifier la continuité des liaisons aériennes avec ces pays, Paris dit que la présence de variants n'y atteint "pas les niveaux observés au Brésil". Mais les voyageurs venant de ces trois pays devront désormais se soumettre à un isolement de dix jours, accompagné de restriction des horaires de sortie, avec un renforcement des amendes.