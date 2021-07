Le pass sanitaire peut-il être imposé à l'Assemblée nationale ?

Ce mercredi, le pass sanitaire est devenu obligatoire pour entrer dans un certain nombre d'établissements recevant du public de plus de 50 personnes, lesquels sont détaillés dans un décret publié le 20 juillet. Parmi eux : les cinémas, les salles de spectacles, les bibliothèques ou encore les salles de conférences, les salles de jeux, les piscines et les navires. En revanche, les enceintes parlementaires, Sénat et Assemblée nationale, n'apparaissent pas dans cette liste.