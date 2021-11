Covid-19 - Reprise de l'épidémie, 3e dose de vaccin : Emmanuel Macron s'adressera aux Français mardi à 20h

Le gouvernement tergiverse depuis des semaines. Faut-il conditionner la validité du pass sanitaire à l’injection d’une troisième dose de vaccin pour les personnes éligibles - actuellement les plus de 65 ans, atteintes de maladies graves et de comorbidités, résidents en Ehpad et personnel soignant ? Faut-il rendre obligatoire la troisième dose pour les personnes immunodéprimées ou âgées de plus de 65 ans ? Et plus généralement, comment anticiper ce début de reprise épidémique, même si la couverture vaccinale en France semble pour l'heure nous protéger mieux que certains pays voisins ?

Pour trancher, Emmanuel Macron s'adressera aux Français mardi à 20 heures, a indiqué l'Elysée à LCI ce vendredi soir. L'exécutif attendait les avis des autorités sanitaires avant que le chef de l'État ne revienne devant eux, comme il s'y était engagé le 12 juillet dernier.

C'est "une histoire de quelques jours", avait confirmé peu de temps auparavant à LCI l'entourage du chef de l'État, précisant qu'il serait en grande partie question du Covid, de la 3e dose et plus généralement de la vaccination, même si d'autres sujets, comme la situation économique, le pouvoir d'achat et les réformes à venir pourraient être abordés par la même occasion.