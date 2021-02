Restrictions, vacances, vaccins... ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Le reconfinement n'est donc toujours pas à l'ordre du jour dans l'immédiat, le Premier ministre ayant rappelé que cette hypothèse ne serait envisagée qu'en dernier recours, compte-tenu du poids économique et social pour la population. "Un confinement signifierait la fermeture de beaucoup de nos commerces et de nos établissements d'enseignement", a-t-il déclaré. Or, la France fait partie des pays qui sont parvenu à maintenir les écoles ouvertes le plus possible depuis le début de l'épidémie, a-t-il rappelé en citant l'Unesco.

"La situation ne le justifie pas à ce jour : notre niveau d’incidence est certes élevé mais il reste encore très inférieur à ce qu’il était en octobre dernier, alors même que nous dépistons toujours autant", a-t-il assuré, avertissant toutefois que l'exécutif n'hésitera pas à reconfiner en cas de dégradation de la situation. "Si nous y sommes contraints, nous n'hésiterons pas à prendre nos responsabilités. Notre responsabilité n'est pas de retarder cette échéance mais de tout mettre en œuvre pour l'éviter".