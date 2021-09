Covid-19 : Christiane Taubira refuse d'appeler à la vaccination en Guyane

Alors qu'on lui faisait remarquer que cette position était "facile" pour l'ex-députée de Guyane, dont la voix compte, elle a fait valoir que "la question du poids, de la légitimité, de la crédibilité de la parole publique est une vraie question". À cet égard, "nommer une médiatrice ou un médiateur" serait "responsable", "parce que manifestement il n'y a plus de capacité d'entente entre la parole officielle, les autorités sur place", et les Guyanais, a-t-elle dit. Avant de les culpabiliser, ces derniers "doivent prendre et prennent au sérieux la question de la santé".

"Sur ce coup là, en total désaccord avec Christiane Taubira. Et encore plus vu le taux actuel de vaccination", a réagi dans la foulée de ces déclarations sur Twitter, Matthieu Orphelin, député du Maine et Loire et co-président du groupe EDS (Ecologie Démocratie Solidarité) à l'Assemblée Nationale. "Taubira est irresponsable. Il n'y a pas d'autres mots. Les moralistes sont souvent les pires démagos", a tweeté pour sa part le maire de Béziers Robert Ménard.