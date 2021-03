"Toujours en retard entre 2 et 4 mois" : Muselier fustige les lenteurs du ministère de la Santé

Le vase est plein, proche de déborder... Le président LR (Les Républicains) de la région Sud a confié son exaspération, ce mercredi matin, face à Jean-Michel Apathie, devant la gestion du ministère des Solidarités et de la Santé sur la pandémie de coronavirus qui frappe la France depuis plus d'un an. Achats de doses, organisation de "vaccinodromes", anticipation de la réouverture des bars... peu d'actions sont assurées en temps et en heure selon lui, malgré ses alertes.

"Je trouve le ministère de la Santé toujours en retard d'entre deux et quatre mois, sur toutes les décisions, par rapport aux autres ou par rapport à leurs propres décisions. Quand on leur dit : 'Faites des vaccinodromes', en octobre ou en novembre, ils décident de ne les faire que mi-janvier !" critique Renaud Muselier.