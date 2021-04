Rentrée scolaire, frontières, vaccination... de quoi parlera Jean Castex ce jeudi ?

Autour de Jean Castex, sera présent le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer pour aborder la rentrée scolaire prévue lundi 26 avril pour les élèves du primaire, et le 3 mai pour les collégiens et lycéens. Alors que la situation sanitaire est encore fragile, l’exécutif souhaite notamment déployer massivement des autotests pour les élèves et le personnel éducatif. Selon les informations de TF1 et LCI, son but est d'abord de proposer au moins un autotest par semaine aux lycéens. Le personnel de l'Éducation nationale, tous niveaux confondus, pourrait lui bénéficier de deux autotests par semaine. Les élèves de primaire bénéficieraient eux de tests salivaires ; le ministre de la Santé espère pouvoir atteindre le million de tests réalisés par semaine.

Le gouvernement pourrait aussi rassurer les syndicats, qui réclament un protocole sanitaire renforcé, notamment via l'installation de capteurs de CO2 dans les classes. Ils alertent également sur la problématique des cantines, où il est difficile de respecter toutes les consignes sanitaires, et réclament la fermeture des classes dès la détection d'un cas de Covid, quel que soit le variant. Avant les vacances de printemps, dans les départements qui n'étaient pas placés sous surveillance, il fallait trois cas de Covid-19 confirmés ou un seul cas confirmé aux variants "sud-africain" ou "brésilien" pour fermer une classe. Selon nos informations, le gouvernement se prononcera bien pour la fermeture des classes dès le premier cas confirmé de Covid, quel que soit le variant détecté. La question des examens de fin d'année sera également abordée.