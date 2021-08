Un "Gilet jaune" interpellé après avoir remplacé le portrait d'Emmanuel Macron par un QR code

Lundi à 13 heures, Stéphane Espic, qui s'est fait connaître pendant le mouvement des "Gilets jaunes", a retiré un portrait officiel d'Emmanuel Macron de son cadre, accroché dans l'hôtel de ville de Besançon et l'a remplacé par un QR Code, censé incarner le pass sanitaire.

L'action, filmée et mise en ligne sur Facebook, sur le groupe "soutien à la dissidence" montre notamment le portrait du chef de l'État en train d'être retiré et remplacé par la photocopie d'un QR code en forme de doigt d'honneur et portant la mention "Non au pass sanitaire !"