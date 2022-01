"Un irresponsable n'est plus citoyen" : l'opposition reproche à Emmanuel Macron d'instaurer une "déchéance de citoyenneté"

Une phrase polémique peut en cacher une autre. Si la phrase la plus commentée de l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien a été "les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie", une autre a également retenu l'attention de l'opposition politique. Un peu plus loin, le chef de l'Etat poursuit sa réflexion et déclare : "Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen".