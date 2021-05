Covid-19 : un mercredi sans Conseil de défense sanitaire, une première en 2021

Il y aurait eu plus de quarante Conseils de défense sanitaire en 2020, et au moins vingt depuis le début de l'année 2021, où il y en a eu jusqu'à deux par semaines. "Les Conseils de défense sanitaire sont des Conseils de défense et de sécurité nationale chargés de prendre des décisions de crise dans le domaine sanitaire", lit-on sur le site de la présidence. "Y siègent le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie et celui du Travail, auxquels peuvent se joindre des acteurs des grandes institutions publiques du domaine de la santé."