Covid-19 : un renforcement des mesures sanitaires à l'étude en vue du Conseil de défense

FREINER L'ÉPIDÉMIE - Prévus lundi 27 décembre, des Conseils de défense et des ministres devraient fixer le cadre des nouvelles mesures sanitaires, alors que les contaminations au Covid-19 s'envolent, portées notamment par le variant Omicron.

Si les fêtes de Noël sont l'occasion d'une courte respiration pour les membres du gouvernement, l'épidémie de Covid-19 demeure toujours omniprésente et va dicter une large part de l'ordre du jour des prochains Conseils des ministres et de défense. Prévus lundi, ils devraient permettre d'y voir plus clair sur l'étendue des mesures prises pour endiguer la progression du virus et tenter de freiner le très contagieux variant Omicron.

Plusieurs pistes

Quels seront les sujets abordés lors du Conseil de défense ce lundi ? L'ordre du jour précis, glisse à LCI une source gouvernementale, ne sera arrêté que dimanche, mais plusieurs éléments devraient toutefois animer les discussions. Il sera notamment question de faire un point sur l'évolution de la situation sanitaire, en passant au crible les dernières données disponibles et en évaluant l'impact du variant Omicron dans l'Hexagone, de plus en plus présent. Il s'agira par ailleurs de se pencher sur les procédures d’isolement, qui pourraient se voir réévaluées. L'avancée des connaissances au sujet du variant Omicron, pour lequel des mesures strictes avaient été décidées, sera entre autres discutée. Les 7 jours d’isolement pour les cas contacts Omicron, même vaccinés ou testés négatifs, pourraient être généralisés aux autres variants, Delta en tête. Rappelons que les cas contacts de personnes positives à ce dernier ne sont aujourd'hui pas tenues de s'isoler.

La dangerosité intrinsèque d'Omicron sera aussi mise sur la table. S'il se confirme qu'elle diminue par rapport aux anciens variants, le gouvernement pourrait être amené à quelques assouplissements au cours des semaines à venir, notamment en ce qui concerne les mesures d'isolement. Sur ce point, les données d'hospitalisation et de mortalité seront logiquement passées en revue et disséquées. En parallèle, soulignons que le retour du masque en extérieur ne semble pas pour l'heure un sujet de discussion. Si son port dans des lieux de concentration importants - tels que les marchés de Noël - peut se justifier, les préfectures disposent en effet déjà des moyens nécessaires pour l'imposer sur leurs territoires. Restera enfin à trancher la question des écoles, afin de préparer la rentée. Un changement majeur des protocoles apparaît pour l'heure peu probable, mais du nouveau pourrait être annoncé en ce qui concerne l'isolement des élèves cas contacts. Des discussions auxquelles prendra logiquement part le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Un pass vaccinal qui se précise

Les contours du pass vaccinal se dessinent peu à peu, tout comme le recours à la stratégie dite du "2G+", conduisant à demander dans certaines situations un test négatif en complément du pass. Des sources gouvernementales glissent que le cadre législatif est bien spécifié dans le texte du projet de loi qui sera débattu au Parlement. Le texte évoque ainsi la possibilité d’un "cumul de justificatifs". Il s'agira d'un cadre législatif précisé par la suite par décret. Les objectifs de la majorité, par le biais de ces mesures, sont doubles. Tout d'abord, il s'agirait de poser le principe d'une double protection dans les lieux les plus à risque, où les contaminations sont très élevées. La réouverture d'établissements tels que les boîtes de nuit pourrait ainsi se voir conditionnée à la présentation conjointe d'un pass vaccinal et d'un test négatif. D'autres lieux pourraient-ils être concernés par un tel dispositif ? Rien n'est pour l'heure acté, puisque cela dépendra largement des données épidémiologiques et de l'impact du virus sur le système de santé. Si le dispositif venait à s'étendre, les grandes salles de spectacle ou de sport seraient toutefois logiquement en première ligne.

Se pose enfin la question des bars et restaurants. Faudra-t-il y présenter plus qu'une preuve de vaccination ? Si toutes les options semblent a priori sur la table, l'exécutif juge peu probable d'étendre aussi largement les mesures "2G+". Trop contraignante, cette piste n'est pas privilégiée pour l'heure. Notons que le pass vaccinal est envisagé dans les rangs du gouvernement comme un outil d'incitation à la vaccination. Les personnes qui entreraient seulement dans un schéma vaccinal pourraient en effet bénéficier d'un accès aux lieux soumis à la détention d'un pass dès leur première injection. Une évolution par rapport au pass sanitaire actuel, utilisable uniquement au bout de 7 jours après la seconde injection.

