Vaccination : Emmanuel Macron va "répondre directement à vos questions" sur Instagram et TikTok

"Allez-y, posez-les moi et j’essaierai d’être le plus clair et le plus direct possible". En mode selfie, vêtu d'un simple tee-shirt, Emmanuel Macron a diffusé lundi sur Instagram et TikTok une vidéo d'une minute dans laquelle il propose aux Français de répondre directement à toutes leurs questions sur la vaccination. Il y répondra régulièrement tout au long de la semaine, précise-t-il, assis devant un drapeau français et se filmant lui-même.