Pass sanitaire, obligation vaccinale, réformes... Que peut-on attendre de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi à 20h ?

Le président de la République, qui planchait depuis de longues semaines sur les dernières étapes de son quinquennat, a dû se résoudre, une fois de plus, à revenir sur ce front sanitaire du Covid-19 qui ne lui a jamais laissé beaucoup d'espace depuis mars 2020. La montée en puissance du variant Delta et l'insuffisante couverture vaccinale de la population française force à nouveau l'exécutif à envisager des mesures restrictives, au moment même où ce dernier voulait scénariser la libération des Français à la faveur d'un été plus insouciant.

On ignore pour l'heure si, à l'issue du Conseil de défense prévu lundi, un membre du gouvernement - Jean Castex, Olivier Véran ou Gabriel Attal - se chargera d'annoncer les mesures retenues pour contrer le virus. Mais il semble d'ores et déjà difficile d'imaginer qu'Emmanuel Macron puisse faire l'impasse, le soir même, sur ces nouvelles restrictions qui auront nécessairement des conséquences pour les Français.

Au moins trois chapitres doivent être tranchés lundi. Le premier concerne la vaccination de la population, jugée trop lente face au variant. Après une série de concertations organisées par Jean Castex et Emmanuel Macron avec les parlementaires, élus locaux et partenaires sociaux, le sommet de l'exécutif pourrait valider un projet de loi rendant obligatoire la vaccination des certaines professions particulièrement exposées, principalement les soignants. Un sujet polémique qui divise les responsables politiques et syndicaux, malgré l'aval donné par plusieurs instances scientifiques, dont le Conseil scientifique, l'Académie de médecine ou la Haute autorité de santé. "Le texte sera ensuite présenté en Conseil des ministres le 13 ou le 21", a indiqué une source gouvernementale à LCI. "Cela peut aller très vite ensuite avec promulgation immédiate et décret dans la nuit et mise en application tout de suite", a-t-elle ajouté. Selon nos informations, l'exécutif envisage de donner à cette obligation pour les soignants une base légale similaire à celle du vaccin contre l'hépatite B. Si l'obligation ne concerne pas l'ensemble de la population, l'occasion devrait être donnée au chef de l'État de remobiliser les Français sur cette nécessité de se faire vacciner durant l'été. Et pourquoi pas, d'aborder cette question de plus en plus prégnante d'une troisième dose, dès la rentrée, pour protéger les publics les plus vulnérables face au Delta.

Le deuxième sujet à trancher dans l'immédiat est celui des frontières. La France avait durci ses conditions d'entrée sur le territoire au début de l'année, en concertation avec l'Union européenne, et le calendrier mis en place avec nos voisins prévoyait une réouverture progressive, moyennant le recours au pass sanitaire (vaccin ou test PCR négatif), à l'occasion des vacances d'été. L'évolution rapide du variant Delta a déjà conduit des pays à virer de bord, comme Malte, qui va interdire purement et simplement l'accès de son territoire aux voyageurs non-vaccinés, quand d'autres, comme l'Espagne, tendent à assouplir les conditions d'entrée. Après le message d'alerte adressé cette semaine par Clément Beaune, appelant les Français qui n'ont pas encore réservé à éviter l'Espagne ou le Portugal, le scénario d'un durcissement des conditions d'entrée sur le territoire national devra être arbitré.

Le troisième sujet, très sensible également, concerne une possible extension de l'usage du pass sanitaire, pour l'instant limité aux grands rassemblements publics, par exemple avec une diminution de la jauge retenue pour l'imposer. La question est loin d'être anodine, puisque le chef de l'État avait assuré au printemps que le pass "ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis". Fin mai, le Conseil constitutionnel avait en outre validé le système, contesté par l'opposition de gauche, en retenant précisément que le législateur réservait son application "aux grands rassemblements de personnes". Une extension d'usage posera donc nécessairement des questions d'ordre juridique, tenant aux libertés fondamentales, avec leur lot de recours possibles. Reste à connaître le champ d'application : les restaurants, ou bien les salles de spectacles, cinémas et salles de sports, où le pass sanitaire serait, aux yeux de l'exécutif, plus simple à mettre en œuvre. Et pourrait inciter, du même coup, la population à se faire vacciner.