Covid, variant anglais, vaccin : semaine cruciale pour Macron (et l'épidémie) Ludovic Marin / AFP

AGENDA – Les prochains résultats portant sur l’impact des fêtes de fin d’année et le variant anglais devraient conduire le gouvernement à préciser sa stratégie visant à freiner l’épidémie. La campagne de vaccination, elle, est censée s’accélérer.

C’est une semaine décisive pour l’exécutif qui, au vu des prochains éléments sur l’évolution de l’épidémie, sera peut-être amené à prendre de nouvelles restrictions. D’abord, les conséquences sanitaires des fêtes de fin d’année, il y a plus de deux semaines, ne vont pas tarder à être connues. Alors que les contaminations et le taux de positivité des tests augmentent ces derniers jours, les indicateurs doivent dès le début de cette semaine montrer de façon nette si les réunions familiales ont eu un effet aggravant sur l’épidémie. Et les chiffres consolidés des contaminations survenues pendant cette période doivent être portées à la connaissance du ministère de la Santé, qui confesse auprès du Parisien que "s'il y a des décisions importantes à prendre, ça va être maintenant".

Un nouvel avis attendu du Conseil scientifique

Déjà, un frémissement se fait sentir à Paris et à Marseille, d’après les analyses des eaux usées qui montrent des premiers signes d’une reprise de l’épidémie. Un nouvel avis du Conseil scientifique au sujet des fêtes et des mesures à prendre en conséquence sera rendu public cette semaine. Il traitera également le cas du variant anglais, qui progresse après la détection d’au moins 8 personnes contaminées à Marseille, au sein d’un cluster familial. Et l'on devrait en savoir davantage sur la présence de ce variant en France, avec les résultats d’une vaste enquête lancée par Santé Publique France (SPF) dans le but de "faire une première cartographie de sa diffusion". Ainsi, les échantillons de 40.000 tests positifs relevés jeudi et vendredi dernier ont été envoyés à l’Institut Pasteur, qui a procédé à un séquençage génétique complet. Alors que la nouvelle souche, 50 à 70% plus contagieuse selon les scientifiques britanniques, est hors de contrôle au Royaume-Uni, l’enjeu est de taille en France pour les semaines à venir.

La vaccination bientôt ouverte aux plus de 75 ans

Enfin, la campagne de vaccination, lente au démarrage, doit s’accélérer considérablement avec l’arrivée des 50.000 premières doses du vaccin Moderna, autorisé la semaine dernière, et l’ouverture de 200 nouveaux centres de vaccination partout en France, selon le JDD (article abonnés). Selon les dernières données disponibles samedi 9 janvier et publiées par le site indépendant Covid Tracker, 93.000 personnes -des soignants et des résidents d’Ehpad- ont été vaccinées contre le Covid-19.

Le 18 janvier, la vaccination concernera également les personnes de plus de 75 ans sur les bases d’une procédure simplifiée avec la remise d’un questionnaire. À ce sujet, Emmanuel Macron a rendez-vous ce lundi après-midi avec plusieurs ministres pour "faire le point sur le déploiement vaccinal". Une même réunion s’était tenue lundi dernier, à laquelle avaient assisté le Premier ministre Jean Castex, les ministres Olivier Véran, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Clément Beaune, Frédérique Vidal, ainsi que le numéro deux du ministère de la Santé Jérôme Salomon, le président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale Alain Fischer et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Jeudi 14 janvier, le chef du gouvernement doit de nouveau prendre la parole concernant la situation sanitaire.

CQ