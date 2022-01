Covid-19 : Christian Estrosi veut "confiner" les non-vaccinés et les priver d'assurance chômage

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder." S'il n'a pas repris les mots d'Emmanuel Macron, Christian Estrosi n'a pas l'air d'en penser moins. Il semble en tout cas déterminé à appliquer la phrase choc du président de la République, prononcée le 5 janvier, dans une interview avec les lecteurs du Parisien. Alors qu'en France, comme ailleurs, l'étau se resserre autour des réfractaires au vaccin contre le Covid-19 avec, notamment, une amende de 600 euros infligée en Autriche, une suspension de poste voire un licenciement en Lettonie ou une interdiction de vente d'alcool et de cannabis au Québec.

En transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, "on assume de faire peser les contraintes sur les non-vaccinés plus que sur les vaccinés" et, ainsi, "les inciter à se vacciner", répète en boucle le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Invité de RMC/BFMTV, jeudi 13 janvier, le maire de Nice Christian Estrosi s'est déclaré en faveur de mesures très contraignantes pour les plus de 5 millions de Français n'ayant encore reçu aucune dose de vaccin qui sont, selon lui, "une menace dans notre pays".