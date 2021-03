Covid-19 : Yannick Jadot soutient une "approche territoriale de concertation avec les élus"

"Les Français et les Françaises sont parfaitement conscients de cette pandémie, ils la vivent tous les jours. La détresse psychologique atteint des niveaux effroyables. Ce type d'annonce participe à la détresse psychologique. Ce n'est pas responsable", a-t-il répété. Mentionnant la situation difficile que connaissait la population, il a ajouté qu'il était nécessaire que les " élus agissent en responsabilité afin de ne pas ajouter de la confusion et de la gravité à l'incertitude de la crise".

Mais sur la communication de l'exécutif, Yannick Jadot a décoché quelques flèches. Dans son viseur ? Les récentes déclarations du président de la République, lors de sa visite à Stains (93), ce lundi. Emmanuel Macron avait déclaré qu'il fallait tenir "encore quatre ou six semaines", répondant à la question d'un étudiant. Une estimation qui a créé de la confusion selon le député d'EELV. "L'ensemble la presse et les responsables politiques s'interrogent sur ce que de tels propos veulent dire. Quelles éléments possèdent-il pour faire une telle annonce?", a-t-il fustigé. Selon Yannick Jadot, ces déclarations ne sont pas "à la hauteur" et un tel discours est "déstabilisant".

A Paris, l'eurodéputé a exprimé son incompréhension concernant les récents propos tenus par la maire Anne Hidalgo. Pour rappel, l'édile avait proposé de reconfiner la capitale pendant trois semaines pour "avoir la perspective de tout rouvrir" et s'oppose fermement au reconfinement le week-end jugeant une telle option "inhumaine". Selon Yannick Jadot, "on ne peut pas reconfiner Paris, sans penser à la banlieue, à la petite couronne et sans penser à l'Île-de-France."

Alors, que propose celui qui ne cache pas ses ambitions à la présidentielle ? "La belle proposition, ça aurait été de discuter avec les maires d'arrondissement et avec Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France", répond-il à Jean-Michel Apathie. Plus largement, l'eurodéputé appelle à faire fi des affinités politiques pour proposer un projet "rassurant" aux Franciliens et Franciliennes. Il conclut en affirmant que la population a "besoin de stabilité, de visibilité et de lisibilité."