Covid-19 : zone d'alerte "renforcée", "maximale"... comprendre la nouvelle méthodologie du gouvernement

"Soyons clair : la situation continue globalement de se dégrader". Au cours de son second point-presse hebdomadaire, organisé ce mercredi soir, Olivier Véran a dévoilé les nouvelles mesures restrictives prises afin d'essayer de freiner l'épidémie de Covid-19 en France. La stratégie du gouvernement ? Une approche "territoriale", car "le virus ne circule pas de la même manière" selon les départements. D'où un classement de ces derniers selon un code couleur.

Selon Olivier Véran, trois critères permettent de classer les territoires : le taux d'incidence (permettant de mesurer l'intensité de la circulation du virus), le taux d'incidence mais concernant seulement les personnes âgées, et la part des patients Covid-19 dans les services de réanimation. Sur la base de ces critères, le gouvernement a ainsi établi un classement des territoires : une zone hors d'alerte (comprenant 32 départements), une zone d'alerte, une zone d'alerte renforcée, une zone d'alerte maximale, et enfin une zone où l'état d'urgence sanitaire entrerait en vigueur.

En clair : que le taux d'incidence est supérieur à 50 cas pour 100.000 habitants. Ce mercredi soir, cela concerne 69 départements. Et tous vont devoir serrer la vis : d'ici lundi, la jauge des rassemblements privés sera abaissée à 30 personnes. Le préfet pourra prendre, s'il le juge nécessaire, d'autres mesures.

Cela signifie que le taux d'incidence est supérieur à 150 cas pour 100.000 habitants. Mais aussi que le taux d'incidence pour les personnes âgées est supérieur à 50 cas pour 100.000 habitants. Concrètement, cela implique dorénavant plusieurs agglomérations : Bordeaux, Lyon et Nice étaient déjà concernées ; s'ajoutent Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier et Paris (et la petite couronne).

Dans ces zones, la jauge pour les rassemblements est abaissée à 1.000 personnes. Les grands événements, comme les fêtes locales ou étudiantes, sont interdits. Dans l'espace public, il est interdit de se rassembler à plus de 10 personnes. Les bars vont être fermées partiellement, sous décision du préfet. Olivier Véran a d'ores et déjà évoqué 22h00 pour la ville de Paris. Enfin, les salles de fêtes ou polyvalentes, pour les activités festives et associatives, vont devoir fermer.