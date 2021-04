Blanquer invite (à nouveau) les parents qui le peuvent à garder leurs enfants pour le déjeuner

"C'est bien de souligner cette recommandation de façon à ce qu'il y ait moins d'enfants à la cantine et que ça soit les enfants qui en ont le plus besoin qui puissent en bénéficier", a-t-il poursuivi, avant de préciser son propos sur les réfectoires. "C'est le maillon faible non pas du protocole sanitaire mais de la vie quotidienne", a-t-il rappelé, en évoquant les repas en général, y compris en famille.

Pour l'heure, le protocole en vigueur prévoit d'accorder une attention particulière à l’hygiène des mains des enfants, ainsi qu'au renouvellement de l’air dans les espaces de restauration. En outre, les tables doivent être nettoyées et désinfectées, "a minima, après chaque service et si possible après chaque repas", détaille le site du ministère de l'Éducation nationale. Pour ce qui concerne la maternelle et le primaire, "les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes".