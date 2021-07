Covid : ces parlementaires et politiques favorables à la vaccination obligatoire pour tous

"Oui à la vaccination obligatoire, non au pass sanitaire tel que proposé par le gouvernement." Dans un communiqué publié lundi soir, les députés et sénateurs socialistes se sont prononcés en faveur de l'obligation vaccinale pour tous les Français, alors que le projet de loi l'imposant aux soignants et professions en contact avec un public fragile sera débattu et voté au Parlement cette semaine.