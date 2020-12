Sauver Noël mais sacrifier le réveillon du Nouvel an ? Le gouvernement divisé

La question a été abordée mercredi en Conseil de défense. Faut-il revenir sur la promesse faite par le président de la République de réveillons sans couvre-feu pour permettre aux Français de festoyer et de se retrouver en famille et entre amis ? Faut-il différencier les fêtes de Noël et du Nouvel an, et imposer des mesures plus restrictives le 31 décembre ?

Alors que les chiffres de l'épidémie ne sont pas aussi bons qu'espérés, le gouvernement pourrait finalement choisir d'imposer des règles, notamment pour le Nouvel an. Mardi soir sur LCI, le ministre de la Santé Olivier Véran avait prévenu que tout pouvait "être amené à changer et évoluer", "aussi bien pour la question du Nouvel an que de Noël". Toutefois, il avait laissé entendre que la menace concernait plutôt le jour de l'an. "Noël n’est pas le Nouvel an. Le Nouvel an n’a pas la même portée culturelle dans notre pays, ça reste un moment festif. Mais nous devons faire encore sans doute plus attention parce que le Nouvel an, contrairement à Noël, c’est souvent des fiestas", avait-il déclaré.

Faut-il donc s'attendre à un Nouvel an contraint et sacrifier la Saint-Sylvestre pour sauver Noël ? Selon les informations du Parisien, tous les participants au conseil de défense de mercredi n'étaient pas sur la même ligne. "Certains ministres ne voyaient pas pourquoi on différenciait les deux", a indiqué l'un d'eux au quotidien. A l'AFP, un autre estime qu'"il paraît difficile que les allègements annoncés sur les fêtes soient remis en cause".