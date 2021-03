Confinement dans le Pas-de-Calais, nouveaux départements sous vigilance... ce que devrait annoncer Jean Castex ce jeudi

En lieu et place d'un confinement le week-end, d'autres mesures sont envisagées, comme la fermeture des lieux extérieurs à forte fréquentation (quais), une nouvelle baisse des jauges dans les commerces ou une obligation du port du masque étendue dans les villes et villages où elle ne l'est pas. Jean Castex pourrait également annoncer le renforcement des campagnes de vaccination dans les départements où la situation est critique, ainsi que plus de dépistages massifs dans les écoles.

Le Premier ministre devrait en revanche laisser le soin aux préfets d'annoncer eux-mêmes les mesures plus détaillées et localisées qui s'appliqueront sur leurs territoires.