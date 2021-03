Restaurants, bars, hôtels… le gouvernement prépare la réouverture progressive STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

REPRISE - Alors que le nombre de cas de Covid-19 continue de grimper dans le pays, l'exécutif se projette déjà sur le retour à une vie plus normale. Les concertations concernant la réouverture des bars, restaurants, centres commerciaux ou parcs à thème ont débuté, sans qu'aucune date ne soit encore fixée.

Entre l'augmentation quotidienne du nombre de contaminations au Covid-19 et les déboires de la campagne de vaccination, le retour à une vie plus normale ne semble pas immédiat. Reste que le gouvernement s'y prépare déjà. Selon nos informations, les concertations au sujet de la réouverture des hôtels, bars, restaurants ou encore discothèques ont d'ores et déjà débuté au plus haut sommet de l'État, mais rien n'est encore arbitré. D'autres réunions autour de la reprise de l'activité dans les centres commerciaux ou sur le retour du public dans les parcs à thème ont également lieu.

Alors que le Premier ministre Jean Castex évoque désormais une "troisième vague" provoquée par les variants, et que l'ombre du reconfinement plane toujours sur l'Île-de-France, aucune date de réouverture de ces lieux n'a encore été fixée. En cause, la situation sanitaire, encore trop fragile. Pour l'heure, seuls les protocoles sont sur la table. Les professionnels dévoilent leurs propositions, par la suite construites de concert avec les ministres concernés et surtout Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé.

Vers un délai de trois semaines avant de rouvrir

Pour le gouvernement, l'idée de ces rencontres consiste à se projeter dans "l'après" et à anticiper le fameux retour à une vie plus normale. Mais si aucune échéance de réouverture n'est encore évoquée, les professionnels ont d'ores et déjà demandé à l'exécutif un délai de trois semaines lorsque celle-ci sera envisagée, afin de pouvoir s'organiser au mieux.

Si rien n'est encore acté – le Premier ministre devrait trancher d'ici 10 à 15 jours, selon nos informations –, il est déjà certain que ces réouvertures seront progressives. Les mesures d'accompagnement se poursuivront alors pour les secteurs d'activité fermés. Selon les organisations patronales du secteur, un plan en trois étapes, séparées chacune de quatre semaines, est dans les tuyaux. Dans un premier temps, les hôtels pourraient à nouveau servir le petit déjeuner, puis les restaurants rouvriraient avec une capacité de 50% de leur salle. Dans un troisième temps, aurait lieu une réouverture plus large, sans jauge, mais dans le respect d'un mètre de distance entre les tables. Pour accéder à ces lieux, un QR code pourrait être scanné par les clients, afin que ces derniers soient prévenus en cas de contamination ultérieure d'une personne croisée dans l'établissement. Toujours selon nos informations, ce protocole s'avère une demande des professionnels et, pour l'heure, les concertations sur le sujet se poursuivent.

Idèr Nabili avec le service politique TF1-LCI