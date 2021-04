"Désolant", "incohérent" : les réactions des politiques aux annonces de Macron

Sans surprise, la majorité et l’entourage du président de la République affiche son soutien vis-à-vis des mesures annoncées, à l’image de Marc Fesneau, ministre des relations avec le Parlement et numéro deux du MoDem. "Être concret et assumer des choix. Être humbles devant les défis et les difficultés qui nous traversons, du besoin de nous remettre en cause sans cesse. Donner des perspectives crédibles", a-t-il écrit sur Twitter.