Vaccination : Olivier Faure dénonce "l’impréparation" et "l’improvisation" du gouvernement

Pour lui, "le ver dans le fruit" vient du fait que le gouvernement est trop centralisé et pas assez transparent. "Vous vous rendez-compte qu’on ne sait même pas qui siège au Conseil de défense ? On a des décisions qui sont prises aujourd’hui et on ne sait même pas qui les prend autour du chef de l’Etat", regrette Olivier Faure.

Le premier secrétaire du PS dit d'autre part comprendre la colère des élus, qui se sont manifestés ces derniers jours pour dénoncer "défaillances" dans la logistique de la stratégie gouvernementale. "Quand le préfet vous appelle et vous dit deux jours avant : 'On va ouvrir un centre chez vous'. Très bien. Comment on s’organise ? Comment on organise le dernier kilomètre ? Personne ne sait", fustige-t-il en soulignant que des centres qui ont été ouverts vont devoir fermer d'ici peu en raison du manque de doses distribuées. Ce jeudi matin sur LCI, le président du Conseil départemental de l'Orne, Christophe de Balorre, dénonçait justement une situation "incongrue" et "complétement incompréhensible" après l'annonce de la fermeture du centre de vaccination d'Alençon. "C’est de l’impréparation, de l’improvisation, comme à chaque fois ! Comme sur les masques, comme sur les tests, comme sur l’isolement, comme sur le traçage… On a l’impression que jamais ils n’ont tiré aucune leçon de ce qui arrivait. C’est quand même dramatique", déplore le premier secrétaire du PS.