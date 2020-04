Déconfinement, reprise de l'école, reprise... Les Français mitigés après l'allocution de Macron

Qu'ont pensé les Français de la prise de parole d'Emmanuel Macron ? Harris Interactive a mené pour LCI un sondage auprès l’allocution du chef de l'Etat, auprès de 803 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

"Pour les artisans, les professions libérales, les entrepreneurs, le fonds de solidarité apporte une première réponse, a déclaré Emmanuel Macron. (...) J'ai demandé au gouvernement d'accroître les aides, de les simplifier un maximum. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait et les assurances doivent être au rendez-vous. Il y a un travail dans les prochains jours à poursuivre pour vous consolider dans cette période." En dépit de ces promesses, moins d'un Français sur deux (49%) s'est dit convaincu par les mesures annoncées pour relancer l’activité économique après le choc causé par la pandémie.

