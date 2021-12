Pass vaccinal : ce que contient le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale mercredi

Si le projet de loi porte principalement sur la création d'un "pass vaccinal" et ses modalités, il contient d'autres dispositions comme un renforcement des contrôles et des sanctions en cas de fraude. Sous réserve d'amendements à l'Assemblée nationale, voici un petit résumé des principaux aspects du texte.

Instauré en mai dernier, et étendu en août à de nombreuses activités de la vie quotidienne, le pass sanitaire se voit remplacé par un pass vaccinal, réservé aux seules personnes pouvant attester d'un schéma vaccinal complet. C'est le cœur du texte, en droite ligne de la stratégie gouvernementale face à l'épidémie, désormais centrée avant tout sur la vaccination. Le pass vaccinal sera donc exigible de toute personne âgée de plus de douze ans, pour l'accès aux bars et restaurants, à l'ensemble des activités de loisirs culturels ou sportifs, aux foires et aux salons professionnels, ainsi qu'aux transports interrégionaux. Les préfets seront aussi fondés à l'imposer, ou non, pour l'accès aux centres commerciaux.

L'ensemble des professionnels en activité dans les cas de figure cités ont également l'obligation de détenir un pass, donc d'être complètement vaccinés. Ils pourront cependant disposer d'un "pass transitoire" s'ils démontrent avoir engagé un parcours vaccinal.

Le pass sanitaire tel qu'on le connaissait jusqu'ici demeurera néanmoins suffisant pour accéder aux établissements de soin ou d'hébergement de personnes âgées. Un justificatif de vaccination, le résultat d'un test négatif ou un certificat de rétablissement du Covid-19, permettront ainsi à tous, visiteurs, malades ou soignants, d'accéder à ces lieux.