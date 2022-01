Menaces contre les élus : plus de 500 faits recensés depuis juillet, selon Gérald Darmanin

Face à ces chiffres, une nouvelle "cellule permanente" associant le Sénat et les forces de sécurité intérieure a été créée pour assurer un suivi régulier des faits et des plaintes. "Nous avons autour du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, une mobilisation très forte et quels que soient les bords politiques, quelle que soit la qualité de l'élu, qu'il soit parlementaire, maire ou conseiller municipal. Il est inacceptable qu'en démocratie on puisse envoyer des menaces de mort ou brûler des garages", a-t-il fustigé.

Sur CNews la semaine dernière, Gérald Darmanin a indiqué que les trois quarts des menaces contre les élus proviennent d'antivax.