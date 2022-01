Protocole à l'école : Jean-Michel Blanquer "regrette la symbolique" de ses vacances à Ibiza

"Pourquoi avoir abordé la situation de façon si désinvolte ?", s'est interrogé l'opposition. Réponse du principal intéressé : "Est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congés après cette année ? Est-ce qu'il y a des réunions que je n'ai pas faites à cause de cela ? Non. Est-ce que les décisions auraient été différentes ? Non plus."

Néanmoins, le patron de l'Éducation a exprimé des regrets. "Il y a, je le reconnais, une symbolique. J'aurais pu choisir un autre lieu. La symbolique, je la regrette." Jean-Michel Blanquer reste cependant droit dans ses bottes : "Pour le reste, nous menons la politique de l'école ouverte depuis deux ans. C'est cela l'essentiel. Ne nous perdons pas dans l'accessoire."