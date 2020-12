Covid : un rapport parlementaire au vitriol dénonce la gestion "défaillante" de la pandémie

Le contexte est insolite : un rapport parlementaire vient livrer des conclusions à propos d'une crise sanitaire dont nous ne sommes pas sortis. Créée dès le 17 mars, la mission d'information "sur l'impact, la gestion et les conséquences du Covid-19" s'était vue attribuer, en mai dernier, les pouvoirs d'une commission d'enquête, et bénéficiait à ce titre d'un délai de six mois pour auditionner les acteurs de cette crise et parvenir à ses conclusions. D'où ce calendrier particulièrement serré, alors que la France n'a pas encore amorcé l'étape cruciale de la couverture vaccinale.

Les conclusions, sévères pour le gouvernement et les autorités sanitaires, ont été présentées mercredi par le vice-président de la mission Damien Abad, patron des députés LR, et par le rapporteur LR Eric Ciotti.