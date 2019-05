Covoiturage : le plan du gouvernement pour aider les Français

Le gouvernement travaille sur deux pistes pour aider les Français qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. La première consiste à verser une prime d'environ 400 euros par an à tous les salariés qui font du covoiturage. Quant à la seconde, il s'agirait de verser près de 200 euros par an aux salariés lorsque le covoiturage est impossible. Plus de détails avec Axel Cariou.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.