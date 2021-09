Crack à Paris : face à une "situation inacceptable", A. Hidalgo en appelle à G. Darmanin

Mais, fin juin, Anne Hidalgo avait décidé de mettre fin à cette situation provisoire en interdisant les consommateurs de crack d'accès au parc, afin que les habitants en reprennent possession. "Cela a eu un effet pervers qui est de les regrouper dehors", a-t-elle reconnu, mais "le fait de laisser un grand marché à ciel ouvert de crack dans la tolérance totale des autorités de police, ce n'est pas acceptable." À la mi-journée, la préfecture avait répondu aux critiques répétées de la maire . "Le secteur de Stalingrad et d'Eole continue plus que jamais de faire l'objet d'une action policière très soutenue", avait-elle affirmé par communiqué.

Entourée des maires PS des XVIIIe et XIXe arrondissements, d'adjoints et d'agents municipaux, Hidalgo est allée à la rencontre d'une poignée de riverains et toxicomanes. "Le crack, ça désociabilise, ça vous ramène plus bas que terre", lui a dit une jeune femme hébergée depuis huit mois dans un hôtel. "J'ai passé quatre ans dans la rue, parfois en marchant nu-pieds, parfois à tapiner pour dix, cinq euros parce que j'étais complètement accro", a-t-elle raconté. "Chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'hôpital ; ils sont revenus", lui a confié une autre femme, alors que la candidate à la présidentielle en 2022 considère les hôpitaux comme "une piste" face au refus des riverains de voir s'implanter des salles de soins près de chez eux.