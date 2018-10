Vers un crédit d'impôt pour les Français qui hébergent des réfugiés ?

Et si l'Etat aidait les Français qui font preuve de solidarité à l'égard des réfugiés ? C'est la proposition formulée samedi, sur France Inter, par le député LaREM du Val d'Oise Aurélien Taché. Ce dernier a suggéré l'instauration d'un "crédit d'impôt solidarité" qui permettrait, dans la limite de 1500 euros par an, d'aider les personnes qui hébergent - via des associations - des réfugiés à payer les frais liés à l'accueil.





Le député issu du PS, auteur d'un rapport sur l'intégration, avait déjà avancé cette proposition en début d'année. Il souhaite faire adopter le principe de ce crédit d'impôt dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. "Je pense que l'affaire de l'accueil et de l'intégration, c'est l'affaire de toute la société", a-t-il justifié sur France Inter.