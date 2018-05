Crèmes anti-rides : Brigitte Macron, égérie à son insu

L'image de la Première dame a été utilisée sans son autorisation par une entreprise de cosmétiques pour vendre des crèmes anti-rides. En effet, dans de faux articles de presse mis en ligne, la marque assurait notamment que Brigitte Macron avait créé une entreprise et était l'égérie d'une ligne de crèmes anti-âge. Pire encore, les escrocs ont publié une photo et une fausse citation de l'épouse du président, assurant que Carla Bruni et Michelle Obama étaient ses fidèles clientes. Jusqu'où ces escrocs sont-ils allés dans leurs manigances ? Quid de la réaction de la Première dame ?



