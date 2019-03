"Crevé" et "sous l'eau", Emmanuel Macron inquiète son entourage

Ah, la solitude du pouvoir... En prévision du remaniement gouvernemental que va devoir effectuer Emmanuel Macron avant les européennes, du fait des ambitions électorales de trois de ses ministres, ce dernier aurait reçu, personnellement, cette semaine, des textos de postulants. "C’est lunaire que des gens s’autorisent à faire ça", a confié, effaré, un ministre au Parisien, qui publie ce dimanche plusieurs témoignages de proches, inquiets par l'état d'extrême fatigue du chef de l'Etat. Et de poursuivre : "Tout le monde le sursollicite. Pour tout et n’importe quoi, s’étrangle ce poids lourd du gouvernement en hochant la tête. Et en plus, il répond…".





Après plus d'un an et dix mois d'exercice, "c’est au Président de tout porter", insiste un autre collaborateur, pour qui le départ de Benjamin Griveaux, candidat à l'investiture LaRem aux élections municipales à Paris en 2020, est un véritable coup dur. Et pour cause : "Il y a peu de volontaires pour monter au front", confie-t-il au quotidien.