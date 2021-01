Crimes sexuels : qu'est-ce que la prescription glissante, envisagée par le gouvernement ?

Après les révélations de Camille Kouchner, les associations et les parlementaires alertent sur l'urgence à mieux punir les auteurs de viols et agressions sexuelles. Samedi dernier, le chef de l'Etat s'est clairement engagé à "agir" en ce sens et a demandé au garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti et au secrétaire d’Etat à l’Enfance Adrien Taquet d’engager "dès lundi une consultation afin d’approfondir les pistes qui permettront de renforcer la loi pour mieux punir les auteurs et qu’il ne soit plus possible d’entendre qu’un enfant consent à une relation sexuelle avec un adulte".

Si Emmanuel Macron faisait principalement référence à la possibilité de ne plus avoir à prouver qu'un mineur en-dessous de 13, 15 ou 18 ans n'était pas consentant à un acte sexuel avec un majeur comme c'est encore le cas aujourd'hui, les législateurs réfléchissent également à revoir la prescription des crimes sexuels. La loi d'août 2018 les a allongés de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels sur mineurs, à compter de la majorité des victimes. Elle n'est toutefois pas applicable aux faits déjà prescrits.