Crise aux Antilles : pourquoi Sébastien Lecornu ne se rend pas en Guadeloupe et en Martinique

Il ne s'est pas encore rendu sur place. Depuis la mi-novembre, une crise couve aux Antilles. La Guadeloupe est secouée par une crise sociale déclenchée par des manifestations contre l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers. Le mouvement de contestation a pris de l'ampleur, avec un appel à la grève générale d'un collectif d'organisations syndicales et citoyennes, qui réclament aussi la hausse des salaires et des minima sociaux, ainsi que la baisse du prix des énergies. Cette colère s'est exportée ces derniers jours en Martinique. Or, pour l'heure, aucun membre du gouvernement n'a pris la peine d'aller sur place.