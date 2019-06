Crise chez Les Républicains : "L'avenir de la droite n'est pas dans un parti attrape-tout qui ne dit plus rien", selon Wauquiez

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes pense qu'une place est encore à prendre sur la scène politique, malgré la polarisation des débats entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Les électeurs LR qui ont voté RN savent aussi qu'il y a toute une partie du RN qui lorgne l'extrême gauche et que le discours économique n'est pas sérieux. De l'autre, il y a un doute profond qui reste dans les têtes des électeurs de droite sur la réalité du macronisme." "Bien sûr que pour quelqu'un de droite, l'effet d'optique et de comparaison avec François Hollande a créé un trouble." Mais "ce qu'on voit n'est pas satisfaisant : dérive de la dépense publique, laxisme sur le régalien, et une pensée libertaire. Il y a trop de parfum de gauche pour que cela réponde aux aspirations d'un esprit de droite", juge-t-il dans le Figaro.





Enfin, Laurent Wauquiez continue d'assumer la ligne politique qui a été la sienne, remise en cause par de nombreux cadres du parti. "Ce qui a tué la droite, c’est le sentiment qu’elle remet en cause sa ligne tout le temps, qu’elle n’a plus de colonne vertébrale ni de constance. (...) La droite ne se reconstruira pas en vendant ses convictions pour se racheter de la défaite des européennes. Le problème, ce n’est pas la ligne, c’est que les gens ne nous croient plus. Il faut d’abord des paroles claires. Ensuite de la constance dans les idées que l’on défend", explique-t-il.