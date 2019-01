Crise des gilets jaunes : annonces d'Édouard Philippe, péril en la demeure ?

Les manifestations des gilets jaunes du 5 janvier 2019 ont été émaillées de violences. Édouard Philippe a donc annoncé dans le 20H de TF1 le 7 janvier, de nouvelles mesures contre les "casseurs" et les "manifestations non déclarées". Nouveau dispositif anti-casseur, nouvelle loi dès le mois de février, nouveau fichier des individus violents lors des manifestations... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait péril en la demeure du point de vue du gouvernement. Quid de la politique de fermeté de l'exécutif ?



