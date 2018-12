Crise des Gilets jaunes : combien coûteront les annonces d'Emmanuel Macron ?

Pour absorber ces milliards, la France devrait choisir d'augmenter son déficit, puisqu'Emmanuel Macron n'a pas voulu renoncer à son totem, l'allègement de la pression fiscale sur les plus aisés - qui lui vaut par ailleurs les gémonies des Gilets jaunes et de l'opposition. Alors qu'elle prévoyait un déficit à 2,8% du PIB en 2019, dont 0,9% dû à la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en baisse de charges pérennes pour les entreprises, ce dernier pourrait finalement s'élever à 3% ou plus du PIB.





Ce mardi matin sur RTL, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a expliqué que cette augmentation du déficit ne serait "pas massive", et serait "strictement temporaire", car "la conversion du CICE en baisses de charges patronales, c'est pour une année", en 2019, et "l'année d'après, nous n'aurons pas cet effet d'accumulation des deux mesures et on retrouvera un rythme en dessous des 3%", a-t-il précisé. Il faut également noter que le gouvernement a lancé ces derniers mois plusieurs consultations qui doivent considérablement réduire l'effort public fait sur le financement de notre modèle social, à commencer par la réforme des retraites à venir et celle de l'assurance-chômage, sur laquelle les partenaires sociaux planchent actuellement, avec pour mission assignée par l'Etat de trouver entre 3 et 3,9 milliards d'euros d'économie sur les trois prochaines années.