Crise des gilets jaunes : l'intervention de Brigitte Macron tombe à pic !

"Il est temps de dire, quoi qu'il arrive, non à cette violence. Non à la violence verbale, non à la violence physique, non à ce monde dont on ne veut pas", a énoncé Brigitte Macron hier. Un message très clair qu'elle a voulu passer aux gilets jaunes. On peut dire que son intervention dans cette crise sans fin tombe à pic. Celle-ci a-t-elle une portée politique ? Pourquoi Brigitte Macron n'est-elle intervenue que maintenant ?



