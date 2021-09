Crise des sous-marins : pour Xavier Bertrand, Emmanuel Macron doit "s'expliquer"

"Les Américains sont nos alliés et quand on parle d’alliés, même quand il s’agit d’une trahison, on se garde des mouvements d’humeur et on garde la tête froide", a jugé le prétendant à l'investiture de la droite. "Mais entre alliés, on se comporte avec respect et la France n’a certainement pas vocation à être traitée comme le valet des Américains."

Selon ce dernier, l’organisation d’"un sommet extraordinaire de l’Otan" s’impose rapidement afin de demander des précisions à Washington sur "la place de la France" au sein de l’alliance Atlantique, bien avant le prochain rendez-vous prévu à Madrid l’an prochain. Et notamment poser des questions essentielles, estime Xavier Bertrand : "À quoi sert l’Otan ? Où va l’Otan ? Si nous décidons de changer la nature des relations entre la France et la Chine, c’est parce que la France l’aura décidé, pas parce que les Américains l’auront décidé".