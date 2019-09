Crise des urgences : après les annonces d'Agnès Buzyn, la manifestation de la CGT prévue mercredi maintenue

Une prise en charge plus rapide, une médecine de ville plus présente... Pour répondre à la crise qui secoue les urgences depuis plusieurs mois, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dévoilé une série de mesures, lundi. Seulement, les personnels soignants ont trouvé ces mesures bien insuffisantes.





Au total, entre 2019 et 2022, "plus de 750 millions d'euros" seront consacrés à ce plan visant à désengorger les urgences en s'appuyant davantage sur la médecine de ville et en accélérant les prises en charge. "En incluant les 70 millions délégués dès juillet 2019 pour financer la prime urgences" et les renforts estivaux annoncés en juin par la ministre, ainsi que certains mesures du Plan "Ma Santé 2022", l'effort se chiffre à plus d'un milliard d'euro, a résumé la ministre.