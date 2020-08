Bruno Le Maire : "Nous ne toucherons pas aux impôts sinon pour les baisser"

"Pas de hausse d'impôts. Travailler plus, plus longtemps [...] : c'est plutôt sur cette question-là qu'il faut s'interroger". Invité de LCI pour la première de Darius Rochebin, lundi 24 août, Bruno Le Maire a martelé son mantra pour sortir la France de la crise économique dans laquelle elle se trouve plongée depuis le confinement. Le rattrapage de la dette publique est remis à plus tard, et ce n'est pas par la hausse des impôts mais par celle de l'activité que la France retrouvera son équilibre budgétaire.

Suivant la ligne dictée par l'exécutif depuis le début du quinquennat, qui a vu baisser les impôts sur le revenu, mais aussi la fiscalité sur le capital (mais pas celle sur la consommation), le ministre de l'Economie a fait valoir la concurrence fiscale autour de la France pour étayer son point : "Soyons très simples : nous avons le taux de prélèvements obligatoires, le taux d'imposition le plus élevé des pays développés, les pays de l'OCDE. On ne va pas encore essayer de battre un record". Une donnée qui va de paire avec des transferts sociaux équivalents, qui a permis d'amortir la crise traversée.