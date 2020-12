"Il faut rembourser la dette" : Bruno Le Maire esquisse la fin du "quoi qu'il en coûte"

"Mon raisonnement est de dire qu'il faut rembourser la dette." Le message de Bruno Le Maire est clair comme de l'eau de roche. L'élargissement des mesures d'exception et les centaines de milliards engagées pour amortir les conséquences de la crise du Covid vont creuser davantage la dette française. Elle va frôler les 120% du produit intérieur brut (PIB) cette année contre 114% en juin. "Ça n'a pas d'équivalent dans l'histoire moderne parce que cette crise économique n'a pas d'équivalent dans l'histoire contemporaine. Nous avons tous fait en Europe le choix collectif de protéger au risque de dégrader les finances publiques", a rappelé le ministre des Finances, invité de l'émission "Quelles réponses face à la crise ?" sur LCI ce mardi 1er décembre.

"Il faut faire les choses les unes après les autres, la protection, la relance et ensuite rembourser la dette que nous avons contractée et reprendre le chemin des réformes", a expliqué le patron de Bercy. Le gouvernement prépare ainsi une sortie progressive du crédo "quoi qu'il en coûte" énoncé par Emmanuel Macron. En mars dernier, le président de la République s'était adressé aux entreprises et aux hôpitaux, les appelant à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, et ce, "quoi qu'il en coûte", avait insisté le chef de l'État, à trois reprises dans son discours.