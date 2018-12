Gilets jaunes : à quoi pourrait ressembler la "grande concertation" promise aux Français ?

Mais le cadre des Gilets jaunes semble dépasser ce périmètre. Une source au sein du gouvernement a déjà fait savoir que l'Etat - et à travers lui les préfets - s'effacerait au profit des associations d'élus et des syndicats. A charge pour ces derniers d'organiser les débats publics au sein des départements, peut-être au niveau des mairies, comme l'a laissé entendre le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.





Rien de comparable, donc, avec des "concertations nationales" organisées jusqu'ici, comme sur la "refondation de l'école" sous François Hollande, ou encore sur la dépendance, objet d'un débat cette année à l'initiative de la ministre de la Santé. Rien non plus, a priori, de comparable avec le "grand débat sur l'identité nationale" organisé sous le mandat de Nicolas Sarkozy, et interrompu par les élections régionales de 2010.





L'heure pour beaucoup est à un changement de méthode. Certains, dans la majorité, plaident - à l'instar du député LaREM Matthieu Orphelin - pour la mise en place "d'outils innovants de démocratie participative sur les territoires", avec des "conseils de citoyens" tirés au sort et représentatifs mais aussi une "consultation nationale" à l'issue des débats. Quelle que soit la forme qui sera retenue par l'exécutif, Chantal Jouanno, l'organisatrice de ce "grand débat", a prévenu dans une tribune : "Nos citoyens ne croient plus aux solutions d'en haut". Et de conclure qu'il faudrait "démultiplier la COP 21 à l'échelle des territoires."